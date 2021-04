Molinari “La Lega al Governo vuole incidere” (Di lunedì 26 aprile 2021) ?“Siamo al Governo perché vogliamo incidere e non rinunciamo a dire quello che pensiamo su misure che non riteniamo corrette”. Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in merito alle polemiche tra Letta e Salvini sul Governo. ror/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) ?“Siamo alperché vogliamoe non rinunciamo a dire quello che pensiamo su misure che non riteniamo corrette”. Lo dice il capogruppo dellaalla Camera, Riccardo, in merito alle polemiche tra Letta e Salvini sul. ror/trg su Il Corriere della Città.

