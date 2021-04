Milano: la scuola riparte, le incognite restano. Tra le metro affollate e il tracciamento assente. La preside: “Sarà peggio di settembre” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Dal tracciamento ai trasporti è cambiato ben poco dall’inizio dell’anno”. È questo l’allarme lanciato dalla dirigente scolastica del liceo scientifico Bottoni di Milano ,Giovanna Mezzatesta. In questa scuola della zona ovest della città, questa mattina sono tornati in classe in presenza il 15% in più degli studenti. Una percentuale che rispecchia quella cittadina stimata dall’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli: “Siamo a 80mila studenti delle scuole superiori che si muovono sui mezzi, cresceranno, ma già eravamo al 50% dunque questa settimana abbiamo fatto un salto graduale dal 50% al 70%”. Un cambiamento che ha portato a blocchi dei tornelli su alcune linee della metropolitana e a disagi su alcune linee di bus e tram nonostante “l’aumento del 10% circa dei mezzi – come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Dalai trasporti è cambiato ben poco dall’inizio dell’anno”. È questo l’allarme lanciato dalla dirigente scolastica del liceo scientifico Bottoni di,Giovanna Mezzatesta. In questadella zona ovest della città, questa mattina sono tornati in classe in presenza il 15% in più degli studenti. Una percentuale che rispecchia quella cittadina stimata dall’assessore alla Mobilità del Comune di, Marco Granelli: “Siamo a 80mila studenti delle scuole superiori che si muovono sui mezzi, cresceranno, ma già eravamo al 50% dunque questa settimana abbiamo fatto un salto graduale dal 50% al 70%”. Un cambiamento che ha portato a blocchi dei tornelli su alcune linee dellapolitana e a disagi su alcune linee di bus e tram nonostante “l’aumento del 10% circa dei mezzi – come ...

