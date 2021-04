Milano, la riapertura all’alba del Cinema Beltrade è sold out: lungo applauso per il ritorno dei film in sala – Video (Di lunedì 26 aprile 2021) È ancora notte quando Roberta, la prima ad arrivare, gira la chiave per riaprire la porta del Cinema Beltrade a Milano dopo tanti mesi di chiusura. Luci esterne, luci interne, insegna luminosa e poi la sala proiezione, pronta per la maratona Cinematografica L’alba del Cinema vivace, in programma per tutta la giornata odierna. Bastano pochi minuti per vedere la prima spettatrice, intorno alle cinque e un quarto. Da lì a poco arriveranno circa un centinaio di persone, non tutte prenotate e quindi rimandate a casa. Tra i presenti c’è qualcuno che tradisce un po’ di commozione, così come Paola Corti del Beltrade, che ai presenti in sala dedica solo un “grazie e poi…boh”. Segue un lungo applauso che apre il sipario sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) È ancora notte quando Roberta, la prima ad arrivare, gira la chiave per riaprire la porta deldopo tanti mesi di chiusura. Luci esterne, luci interne, insegna luminosa e poi laproiezione, pronta per la maratonatografica L’alba delvivace, in programma per tutta la giornata odierna. Bastano pochi minuti per vedere la prima spettatrice, intorno alle cinque e un quarto. Da lì a poco arriveranno circa un centinaio di persone, non tutte prenotate e quindi rimandate a casa. Tra i presenti c’è qualcuno che tradisce un po’ di commozione, così come Paola Corti del, che ai presenti indedica solo un “grazie e poi…boh”. Segue unche apre il sipario sul ...

