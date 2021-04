Milan, una batosta durissima: la Lazio si rilancia con un 3-0, lotta per la Champions riaperta (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte il Milan per 3-0 e rilancia le proprie ambizioni Champions costringendo i rossoneri a una battuta d'arresto che complica i piani della squadra di Pioli. Subito botta e risposta in campo: il primo a provarci è Calhanoglu che calcia forte e teso trovando Reina pronto alla deviazione. Ma a colpire è la Lazio con Correa: l'argentino scambia con Immobile presentandosi solo davanti a Donnarumma, dribbling e palla in porta per il vantaggio biancoceleste. Passano appena 3 minuti e stavolta è Immobile ad avere sul destro la palla per raddoppiare, ma il portiere rossonero si supera respingendo con il polso la conclusione dell'azzurro. Con il passare dei minuti i rossoneri prendono le misure agli avversari e iniziano a creare pericoli dalle parti di Reina, ma così ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Labatte ilper 3-0 ele proprie ambizionicostringendo i rossoneri a una battuta d'arresto che complica i piani della squadra di Pioli. Subito botta e risposta in campo: il primo a provarci è Calhanoglu che calcia forte e teso trovando Reina pronto alla deviazione. Ma a colpire è lacon Correa: l'argentino scambia con Immobile presentandosi solo davanti a Donnarumma, dribbling e palla in porta per il vantaggio biancoceleste. Passano appena 3 minuti e stavolta è Immobile ad avere sul destro la palla per raddoppiare, ma il portiere rossonero si supera respingendo con il polso la conclusione dell'azzurro. Con il passare dei minuti i rossoneri prendono le misure agli avversari e iniziano a creare pericoli dalle parti di Reina, ma così ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - ZZiliani : Se andate a rivedervi la partita, nei primi minuti c’è #Calhanoglu che discute animatamente con #Orsato una decisio… - ZZiliani : Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la… - FabioDiSomma98 : @jerryscottismo Stesso discorso vale per il Milan. Tomori, romagnoli, bennacer, rebic, Leao, tonali... una squadra… - summad981 : @matteoconti222 Ti ringrazio Catteo, oggi ho avuto una brutta giornata e non vedo l’ora che finisca, per fortuna no… -