Milan, la Uefa indaga su Ibrahimovic: presunto interesse finanziario su una società di scommesse (Di lunedì 26 aprile 2021) “In conformità con l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare Uefa, l’Ispettore Etico e Disciplinare Uefa è stato incaricato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare Uefa da parte di Zlatan Ibrahimovi? per un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Ulteriori informazioni su questo tema saranno rese disponibili a tempo debito“. Questo il comunicato della Uefa per annunciare l’apertura di un’indagine su Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “In conformità con l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare, l’Ispettore Etico e Disciplinareè stato incaricato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinareda parte di Zlatan Ibrahimovi? per unin unadi. Ulteriori informazioni su questo tema saranno rese disponibili a tempo debito“. Questo il comunicato dellaper annunciare l’apertura di un’indagine su Zlatan, fuoriclasse del. SportFace.

