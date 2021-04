Milan | la nuova maglia per la stagione 2021-2022 | le prime anticipazioni FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono state svelate lesulladelper la. Il club rossonero è stato protagonista di unamolto positiva, è stato in corsa anche per la lotta dello scudetto e adesso dovrà confermarsi in zona Champions League. E’ ancora tutto in bilico anche per il quarto posto e le prossime partite saranno fondamentali per garantirsi la qualificazione alla competizione europea più importante. In Europa League non ha demeritato, la compagine di Stefano Pioli è stata eliminata da una squadra molto forte come il Manchester United. L’obiettivo è quello di confermarsi anche nella prossima, da questo punto di vista saranno molto importanti le scelte sul fronte ...