Miguel Diaz-Canel è il nuovo leader del Partito comunista Così a Cuba finisce l’era dei Castro

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si è concluso venerdì 17 aprile l’ottavo congresso delno (Pcc). Nei quattro giorni di lavori,ha aperto una nuova “rivoluzione”. Dopo più di sessant’anni non ci sarà una guidare il Paese. Raul, fratello del defunto Fidel, padre della Revoluciónna, ha abbandonato definitivamente l’incarico didel Pcc. L’ultimoha chiesto che il Paese continui a definire cambiamenti e innovazioni all’interno del socialismo. Un futuro che dovrà avere «come ingredienti perentori lo sviluppo dell’economia nazionale, la lotta per la pace e la fermezza ideologica».ha anche aggiunto che è essenziale una «continuità nell’unità con la rinnovataship nazionale, accettando ...

Ultime Notizie dalla rete : Miguel Diaz

Una rivoluzione che cerca di rinnovarsi nell'immagine, dopo decade di eccessi e totalitarismi, con l'uscita dalla scena politica di Raúl Castro e la nomina del presidente Miguel Díaz - Canel come ...(ASI) Si è svolta ieri, domenica 25 aprile, una giornata mondiale in sostegno di Cuba contro le sanzioni unilaterali imposte ormai da decenni da Washington contro l'isola.La seconda carovana globale contro il blocco degli Stati Uniti a Cuba si è estesa per più di 50 città del mondo in questo fine settimana ...