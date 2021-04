“Mi hanno violentata” | ecco cos’è successo quella notte nella villa di Grillo in Sardegna La ricostruzione

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ladella ragazza che accusa Ciroe i suoi amici di stupro “Così mi”: a fornire unadi ciò che è accadutotra il 16 e il 17 luglio 2019villetta a Cala di Volpe, in, è la ragazza che accusa Ciro, figlio di Beppe, e i suoi amici di stupro. La testimonianza della ragazza, agli atti dell’inchiesta, viene riportata in un articolo di Gianluigi Nuzzi per La Stampa, in cui si ripercorrono sia i momenti precedenti che successivi al presunto stupro di gruppo di cui sono accusati il figlio di, Ciro, e i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Tutto ha inizio il 17 luglio 2019 quando Silvia (nome ...

Parole durissime, a partire dalle prime confidate in lacrime all'amica al suo riveglio nella villa di Beppe Grillo in Costa Smeralda: 'Mi… tutti' - - - - L'INCHIESTA - Anche ...Le parole che Lei ha pronunciato in occasione del 76 anniversario della Liberazione dal nazi - fascismol'amaro gusto della prosecuzione in senso peggiorativo di quelle che Lei pronunciò nel ...“Così mi hanno violentata”: a fornire una ricostruzione di ciò che è accaduto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a Cala di Volpe, in Sardegna, è la ragazza che accusa Ciro Grillo ...A «Non è l’Arena» su La7 la versione difensiva di un ragazzo su quanto accaduto la notte del 17 luglio 2019 in Sardegna ...