“Mi ha detto che ti ama”. Mara Venier svela, Elisabetta Gregoraci ammette: “Siamo una coppia strana” (Di lunedì 26 aprile 2021) Abbiamo assistito estasiati ad una delle rarissime ospitate di Elisabetta Gregoraci a un salotto tv. Per la precisione, la ex vippona di Alfonso Signorini, ha scelto di recarsi dalla magistrale Mara Venier la scorsa domenica e di dare a tutto il pubblico un assaggio di quelli che sono i suoi fatti personali. Anche se però questa volta non è stata Elisabetta Gregoraci a lanciarci una bomba enorme (e romantica, ebbene sì), bensì la carissima zia Mara. Ma facciamo qualche passo indietro, perché se non parliamo di sentimenti, anche Elisabetta ha raccontato una bella novità riguardante il suo lavoro, e ciè che attiti Live è stato riconfermato. (Continua dopo le foto) Ma non solo lavoro, perché Elisabetta Gregoraci ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Abbiamo assistito estasiati ad una delle rarissime ospitate dia un salotto tv. Per la precisione, la ex vippona di Alfonso Signorini, ha scelto di recarsi dalla magistralela scorsa domenica e di dare a tutto il pubblico un assaggio di quelli che sono i suoi fatti personali. Anche se però questa volta non è stataa lanciarci una bomba enorme (e romantica, ebbene sì), bensì la carissima zia. Ma facciamo qualche passo indietro, perché se non parliamo di sentimenti, ancheha raccontato una bella novità riguardante il suo lavoro, e ciè che attiti Live è stato riconfermato. (Continua dopo le foto) Ma non solo lavoro, perchéha ...

