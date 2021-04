Meteo ESTATE dal CALDO rovente 2021, asfissiante (Di lunedì 26 aprile 2021) Meteo estivo dal CALDO roventeAPRILE DAVVERO INCERTO Aprile è stato un mese più freddo del normale, a causa degli affondi d’aria artica che hanno condizionato le ultime due settimane. I primi giorni del mese avevano però visto clima molto CALDO, quasi da anticipo d’ESTATE. Il CALDO potrebbe presto tornare, probabilmente a fine mese su parte d’Italia. Gli sbalzi termici in questo periodo possono raggiungere livelli davvero impressionanti. Gli anni 2000 dimostrano come Aprile è diventato un mese sempre più dalle caratteristiche Meteo estreme, con l’alternanza delle prime fiammate calde a ritorni di freddo tardivo. ESTATE Se pensiamo invece all’ESTATE, mediamente si vivono estati nel complesso sempre più calde. Questo non significa ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 26 aprile 2021)estivo dalAPRILE DAVVERO INCERTO Aprile è stato un mese più freddo del normale, a causa degli affondi d’aria artica che hanno condizionato le ultime due settimane. I primi giorni del mese avevano però visto clima molto, quasi da anticipo d’. Ilpotrebbe presto tornare, probabilmente a fine mese su parte d’Italia. Gli sbalzi termici in questo periodo possono raggiungere livelli davvero impressionanti. Gli anni 2000 dimostrano come Aprile è diventato un mese sempre più dalle caratteristicheestreme, con l’alternanza delle prime fiammate calde a ritorni di freddo tardivo.Se pensiamo invece all’, mediamente si vivono estati nel complesso sempre più calde. Questo non significa ...

