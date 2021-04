Meteo domani martedì 27 aprile: rovesci sul Nord del Paese (Di lunedì 26 aprile 2021) Meteo domani martedì 27 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata da rovesci sul Nord d’Italia: la situazione sul Centro e sul Sud Le previsioni del tempo La giornata di domani martedì 27 aprile dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo. Infatti la situazione dovrebbe peggiorare sulle aree del Settentrione del nostro Paese. Sul Nord si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 aprile 2021)27: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dasuld’Italia: la situazione sul Centro e sul Sud Le previsioni del tempo La giornata di27dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo. Infatti la situazione dovrebbe peggiorare sulle aree del Settentrione del nostro. Sulsi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - unisa_it : L'#unisa è abbraccia dal tramonto, Partly Cloudy e 18 Per il meteo di domani clicca qui - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: precipitazioni piovose diffuse. Vento da ENE con intensità di 8 km/h. Raffi… - Roma : Mattina e pomeriggio nubi sparse e schiarite, sera nuvoloso con locali aperture. Temperature attese: 13°/23°C. Ecco… - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #MARTEDì #27APRILE 2021. Qui tutti i #dettagli.… -