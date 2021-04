METEO 7 Giorni. Ecco che peggiora al Centro-Nord, Alta Pressione al Sud (Di lunedì 26 aprile 2021) METEO SINO AL 2 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Questo avvio di settimana segna l’inizio delle riaperture per molte regioni d’Italia, che si spera rappresenti il viatico verso una bella stagione di maggiore libertà, pandemia permettendo. Il tempo si sta però deteriorando, con l’anticiclone dominatore nel weekend ora messo a repentaglio dall’avanzata verso est di una saccatura dalla Penisola Iberica. Questa circolazione depressionaria atlantica andrà ad agganciare la saccatura più fredda che si protende dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale. Il movimento verso est del vortice iberico è la causa del peggioramento che tende a coinvolgere il Nord ed il Centro Italia. Il Sud Italia rimane più protetto dall’anticiclone, supportato dalla risalita di un flusso di correnti calde meridionali. L’evoluzione prevista per ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 26 aprile 2021)SINO AL 2 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Questo avvio di settimana segna l’inizio delle riaperture per molte regioni d’Italia, che si spera rappresenti il viatico verso una bella stagione di maggiore libertà, pandemia permettendo. Il tempo si sta però deteriorando, con l’anticiclone dominatore nel weekend ora messo a repentaglio dall’avanzata verso est di una saccatura dalla Penisola Iberica. Questa circolazione depressionaria atlantica andrà ad agganciare la saccatura più fredda che si protende dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale. Il movimento verso est del vortice iberico è la causa delmento che tende a coinvolgere iled ilItalia. Il Sud Italia rimane più protetto dall’anticiclone, supportato dalla risalita di un flusso di correnti calde meridionali. L’evoluzione prevista per ...

