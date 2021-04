Mercato Juventus, Paratici sfida Simeone per il terzino spagnolo (Di lunedì 26 aprile 2021) Mercato Juventus – Questa stagione si sta concludendo senza i risultati sperati in casa Juventus. Fuori dalla Champions League già agli ottavi di finale, in campionato la squadra di Pirlo non solo non è riuscita a conquistare il decimo scudetto consecutivo, ma rischia pure di finire fuori dalle prime quattro. Alla fine della serie A si faranno le valutazioni definitive sul futuro bianconero e non è da escludere che possano esserci delle novità anche in panchina. In ogni caso arriveranno diversi volti nuovi per cercare di aprire un nuovo ciclo vincente. Mercato Juventus, sfida con l’Atletico per Gayà Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus sarebbe fortemente interessata ad un giocatore del Valencia, vale a dire Luis Gaya, terzino sinistro ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 aprile 2021)– Questa stagione si sta concludendo senza i risultati sperati in casa. Fuori dalla Champions League già agli ottavi di finale, in campionato la squadra di Pirlo non solo non è riuscita a conquistare il decimo scudetto consecutivo, ma rischia pure di finire fuori dalle prime quattro. Alla fine della serie A si faranno le valutazioni definitive sul futuro bianconero e non è da escludere che possano esserci delle novità anche in panchina. In ogni caso arriveranno diversi volti nuovi per cercare di aprire un nuovo ciclo vincente.con l’Atletico per Gayà Secondo quanto riportato da Sportmediaset, lasarebbe fortemente interessata ad un giocatore del Valencia, vale a dire Luis Gaya,sinistro ...

Advertising

BombeDiVlad : ?? #Milik si candida ad essere l'uomo mercato per molti club ?? Non solo #AtleticoMadrid e #Juventus #LeBombeDiVlad… - giacomo1994_ : Qual è la causa della stagione fallimentare della Juventus? A : un mercato sbagliato ed un allenatore incapace B :… - Stregatto1985 : Non ci sono soldi, molto probabilmente non giocheremo la prossima Champions che comporta meno potere sul mercato. S… - gilnar76 : Conte sulla strada della ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - le_pim : RT @le10sport: Mercato - Juventus : Le gros appel du pied d’Alvaro Morata ! -