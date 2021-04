Meloni: “Recovery? Nessuno in Italia ha visto il testo, democrazia buttata nella discarica” (Di lunedì 26 aprile 2021) Alla vigilia dell’intervento di Mario Draghi alla Camera per presentare il Recovery Plan, previsto per oggi, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha rivolto dure critiche all’operato del governo a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “In Cdm il premier Draghi e il ministro Franco hanno fatto sapere che il Recovery Plan Italiano ha ricevuto il “disco verde” della Commissione europea”, ha scritto ieri Meloni sulla sua pagina Facebook. “Peccato che il Parlamento Italiano avrebbe dovuto discutere e approvare il PNRR prima che questo fosse sottoposto dal Governo alla Ue. Invece Nessuno in Italia ha ancora visto il testo, nonostante il Parlamento lo ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Alla vigilia dell’intervento di Mario Draghi alla Camera per presentare ilPlan, preper oggi, la presidente di Fratelli d’Giorgiaha rivolto dure critiche all’operato del governo a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “In Cdm il premier Draghi e il ministro Franco hanno fatto sapere che ilPlanno ha ricevuto il “disco verde” della Commissione europea”, ha scritto ierisulla sua pagina Facebook. “Peccato che il Parlamentono avrebbe dovuto discutere e approvare il PNRR prima che questo fosse sottoposto dal Governo alla Ue. Inveceinha ancorail, nonostante il Parlamento lo ...

