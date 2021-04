Mediaset sposta la sede legale in Olanda (Di lunedì 26 aprile 2021) . La decisione sarà ratificata nell’assemblea straordinaria del 23 giugno. MILANO – . La decisione, come riferito dall’Ansa, sarà ratificata nell’assemblea straordinaria convocata il prossimo 23 giugno. Si tratta di una scelta presa nell’ultimo Consiglio di amministrazione, con il Biscione che ha intenzione di far nascere in quel Paese il Mfe. I dettagli di questo trasferimento saranno decisi solo dopo il via libera dell’assemblea straordinaria. Un cambio di sede che potrebbe portare a delle polemiche, ma Mediaset non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Il comunicato di Mediaset La decisione è stata anticipata da Mediaset con un comunicato riportato dall’Ansa. “Il Consiglio di amministrazione – si legge – ha stabilito che sia fondamentale per la strategia del Gruppo accedere ad un ecosistema, con ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) . La decisione sarà ratificata nell’assemblea straordinaria del 23 giugno. MILANO – . La decisione, come riferito dall’Ansa, sarà ratificata nell’assemblea straordinaria convocata il prossimo 23 giugno. Si tratta di una scelta presa nell’ultimo Consiglio di amministrazione, con il Biscione che ha intenzione di far nascere in quel Paese il Mfe. I dettagli di questo trasferimento saranno decisi solo dopo il via libera dell’assemblea straordinaria. Un cambio diche potrebbe portare a delle polemiche, manon ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Il comunicato diLa decisione è stata anticipata dacon un comunicato riportato dall’Ansa. “Il Consiglio di amministrazione – si legge – ha stabilito che sia fondamentale per la strategia del Gruppo accedere ad un ecosistema, con ...

