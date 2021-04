Mediaset riprova a spostare la sede legale in Olanda. E ritira la delibera per il voto maggiorato contestata da Vivendi (Di lunedì 26 aprile 2021) Mediaset ci riprova. Il Biscione intende trasferire la sede legale in Olanda, il Paese nel quale intendeva far sorgere la nuova MediasetForEurope, progetto poi bloccato da Vivendi. Secondo il consiglio di amministrazione è “fondamentale per la strategia del gruppo accedere a un ecosistema, con un modello di governance ispirato ai migliori standard internazionali e in linea con quello adottato da Mediaset fino a oggi” che potrà generare benefici per gli azionisti. La nuova sede legale sarà ad Amsterdam e la società acquisirà “la forma giuridica di una ‘naamloze vennootschap‘ regolata dal diritto olandese”. Le azioni rimarranno quotate a Piazza Affari e in Italia rimarrà anche la sede effettiva nonché la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)ci. Il Biscione intende trasferire lain, il Paese nel quale intendeva far sorgere la nuovaForEurope, progetto poi bloccato da. Secondo il consiglio di amministrazione è “fondamentale per la strategia del gruppo accedere a un ecosistema, con un modello di governance ispirato ai migliori standard internazionali e in linea con quello adottato dafino a oggi” che potrà generare benefici per gli azionisti. La nuovasarà ad Amsterdam e la società acquisirà “la forma giuridica di una ‘naamloze vennootschap‘ regolata dal diritto olandese”. Le azioni rimarranno quotate a Piazza Affari e in Italia rimarrà anche laeffettiva nonché la ...

