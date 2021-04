Matteo Salvini: "La Lega sta al Governo, Letta non provochi ogni giorno" (Di lunedì 26 aprile 2021) “La Lega fuori dal Governo? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, anche se qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di Letta”. Dai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il leader della Lega Matteo Salvini risponde al segretario dem, che ieri aveva tuonato contro l’alleato di Governo. La Lega, quindi, c’è ma “basta che Letta non provochi continuamente, come sta facendo parlando di ius soli, di immigrati, chiedendo che Salvini vada a processo...e basta!”. Una delle tante lamentele che il segretario del Pd aveva lanciato dallo studio di Mezz’ora in più riguardava la raccolta firme per abolire il coprifuoco portata avanti dalla Lega. ”È venuta ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “Lafuori dal? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, anche se qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di”. Dai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il leader dellarisponde al segretario dem, che ieri aveva tuonato contro l’alleato di. La, quindi, c’è ma “basta chenoncontinuamente, come sta facendo parlando di ius soli, di immigrati, chiedendo chevada a processo...e basta!”. Una delle tante lamentele che il segretario del Pd aveva lanciato dallo studio di Mezz’ora in più riguardava la raccolta firme per abolire il coprifuoco portata avanti dalla. ”È venuta ...

