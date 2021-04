Matteo Bassetti sulla riapertura degli stadi | “Con le misure di sicurezza adeguate si può fare come in Spagna”

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Il #coprifuoco? Mi sembra una scelta politica. Che male c'è a tenere aperti la sera, fino alle 23… - La7tv : #lariachetira Massimo #Galli contro Matteo #Bassetti: 'Io non ho bisogno di inchinarmi a nessuno. Io sono un anzian… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: «Lasciate stare bar e ristoranti. Credo sia sbagliato puntare il dito sempre contro le attività re… - andvaccaro : RT @Michele_Arnese: 'Visti i numeri Covid, i contagi avvengono per lo più nel trasporto pubblico, in casa e negli ospedali', dice Matteo Ba… - Diego_Bruno80 : RT @tempoweb: Se la prendono coi ristoranti ma i contagi vengono dai trasporti, Bassetti disintegra il coprifuoco #matteobassetti #covid #… -

Una scelta che ha fatto storcere il naso al professor, c he in collegamento con Stasera Italia ha ammesso: 'La stagione estiva ci viene incontro, a patto di mantenere le distanze. I ...Così l'infettivologosul proprio profilo Facebook, in merito alla riapertura degli stadi al pubblico . Il post è accompagnato da una foto del torneo Atp in corso a Barcellona. Il ...La questione apertura stadi tiene banco in Italia. A pronunciarsi a riguardo sulla sua pagina Facebook è stato professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sa ...“Il coprifuoco per Massimo Galli e Andrea Crisanti è necessario? Altri virologi dicono il contrario. Per esempio Matteo Bassetti. E io mi fido di più di chi cura le persone rispetto a chi studia le za ...