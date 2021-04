Massimo Cantini Parrini: "La candidatura, un bel segnale per il cinema italiano" (Di lunedì 26 aprile 2021) In che modo sceglie i progetti a cui lavorare? Tutto nasce dalla sceneggiatura, che leggo sempre da spettatore, più che da costumista. Mi deve convincere, ho bisogno di emozionarmi ed entrare a fondo ... Leggi su news.cinecitta (Di lunedì 26 aprile 2021) In che modo sceglie i progetti a cui lavorare? Tutto nasce dalla sceneggiatura, che leggo sempre da spettatore, più che da costumista. Mi deve convincere, ho bisogno di emozionarmi ed entrare a fondo ...

Advertising

Corriere : #Oscars2021 Nessun #Oscar per l'Italia: né #LauraPausini, né Massimo Cantini Parrini (che era in lizza per i costu… - Corriere : #Oscars2021 L'Oscar per la miglior canzone originale va a 'Fight for you' Nessun Oscar per l'Italia: né… - Giopergliamici : Per Dalia Colli (trucco) e Massimo Cantini Parrini (costumi) è stato un successo esserci a questi Oscar con Pinocch… - angiuoniluigi : RT @Corriere: #Oscars2021 Nessun #Oscar per l'Italia: né #LauraPausini, né Massimo Cantini Parrini (che era in lizza per i costumi), né Da… - angiuoniluigi : RT @Corriere: #Oscars2021 L'Oscar per la miglior canzone originale va a 'Fight for you' Nessun Oscar per l'Italia: né #LauraPausini, né Ma… -