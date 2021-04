Martusciello si prende Forza Italia | prima dei gol del Napoli | ecco chi l’ha chiamato li

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Mimmo De Siano, appena due giorni fa, aveva detto: “La composizione del nuovo organigrammaa rilanciare l’azione politico-amministrativa diin Campania verrà ufficializzata nelle prossime settimane”. Evidentemente, o è stato troppo pessimista sabato. Oppure, dopo l’ennesimo braccio di ferro consumatosi nel weekend tra Paolo Russo e Stefano Caldoro, il telefono del coordintore regionale disarà squillato con insistenza: “Mimmo, ufficializza le nuove nomine subito e metti fine ai giochi. Che ci siamo detti a Roma? Basta liti interne”. E così: quelle “settimane” di sabato si sono tramutate in ore. L’agenzia di De Siano che ufficializza Fulvioe Cosimo Sibilia vice coordinatori vicari di ...

