Martinez Quarta fa 20 con la Fiorentina: bonus in arrivo per il River Plate (Di lunedì 26 aprile 2021) La Fiorentina sborserà 3 milioni di euro al River Plate dopo il match contro la Juventus: raggiunte le venti presenze da Martinez Quarta Lucas Martinez Quarta ha raggiunto quota 20 presenze con la maglia della Fiorentina, in occasione del match pareggiato domenica contro la Juventus. Come riportato da ambito.com, il club viole dovrà versare 3 milioni di euro di bonus al River Plate, ex squadra del difensore argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

