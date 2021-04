Martina Ciontoli: lettera ai giudici della Cassazione a pochi giorni dalla sentenza sul caso Vannini (Di lunedì 26 aprile 2021) Martina Ciontoli oggi: la fidanzata di Marco Vannini scrive una lettera ai giudici della Cassazione che il 3 maggio prossimo emetteranno la sentenza definitiva sul caso del bagnino 20enne deceduto a Ladispoli la notte a cavallo fra il 17 e 18 maggio 2015. Martina Ciontoli scrive una lettera ai giudici della Cassazione Dopo Federico Ciontoli, che ha rotto il silenzio dopo tanti anni ed attraverso il suo profilo Facebook ha deciso di ‘smantellare’ le (a suo dire) false ricostruzioni dei fatti divulgate dalla stampa, adesso anche sua sorella ha deciso di dire la sua. “A volte mi sembra di non poter ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021)oggi: la fidanzata di Marcoscrive unaaiche il 3 maggio prossimo emetteranno ladefinitiva suldel bagnino 20enne deceduto a Ladispoli la notte a cavallo fra il 17 e 18 maggio 2015.scrive unaaiDopo Federico, che ha rotto il silenzio dopo tanti anni ed attraverso il suo profilo Facebook ha deciso di ‘smantellare’ le (a suo dire) false ricostruzioni dei fatti divulgatestampa, adesso anche sua sorella ha deciso di dire la sua. “A volte mi sembra di non poter ...

Advertising

apicella57 : RT @Mamox__: Forse non ci state pensando molto, ma ve lo voglio ricordare: il 3 maggio, quindi tra 8 giorni esatti, ci sarà la cassazione p… - Mamox__ : Forse non ci state pensando molto, ma ve lo voglio ricordare: il 3 maggio, quindi tra 8 giorni esatti, ci sarà la c… - zazoomblog : La lettera di Martina Ciontoli: “Marco stava morendo e io no avevo capito niente” - #lettera #Martina #Ciontoli: #… - mrcfsn : RT @fanpage: Omicidio #MarcoVannini, Martina Ciontoli scrive una lettera ai giudici - Italia_Notizie : Omicidio Vannini, parla l’ex fidanzata Martina Ciontoli: «Marco moriva e io non avevo capito niente» -