Mario Draghi | nel Recovery il destino e la credibilità del Paese

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Nell’insieme dei provvedimenti” delPlan “c’è ildel” e “ritardi, inefficienze, visioni di parte anteposte al bene comune, peseranno direttamente sulle nostre vite e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio”. A dirlo è il presidente del Consiglio,, illustrando alla Camera dei Deputati il Piano nazionale di resilienza e ripresa, che dovrà essere varato dal prossimo Cdm e inviato a Bruxelles entro il 30 aprile prossimo. “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la pandemia, l’aspirazione delle famiglie, le giuste rivendicazioni di chi non ha un lavoro o di chi ha dovuto chiudere la propria ...

A dirlo è il presidente del Consiglio,, illustrando alla Camera dei Deputati il Piano nazionale di resilienza e ripresa, che dovrà essere varato dal prossimo Cdm e inviato a Bruxelles ...... ancor prima degli effetti che saranno prodotti dal Recovery Plan , che oggi il Premierintrodurrà in Parlamento. Moody's nota però che le riaperture "non sono prive di rischi" e "...(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2021 "Sbaglieremmo a considerare il Pnrr come un insieme di progetti e numeri, in gioco ci sono le vite degli italiani, dei giovani e delle donne. C'è in gioco ..."Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e ...