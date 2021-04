Mario Draghi e la famiglia d’origine, parla l’amica di infanzia: una carrellata di ricordi (Di lunedì 26 aprile 2021) Mario Draghi famiglia d’origine, carrellata di ricordi: l’intervista di un’amica. Draghi come Cristo (il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante una diretta Facebook ha detto: «Quest’uomo saggio e mite mi è apparso come un Cristo, (…) un uomo votato al martirio»; Draghi come Ronaldo («Uno come lui non può stare in panchina», così il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti»; e ancora Draghi come salvatore della patria (e in questo caso sarebbero troppi i titoli dei giornali da menzionare. Non si fa che parlare di lui, del suo curriculum ricco, della fama che lo precede, del favore che gode in Europa. Ma quanto sappiamo davvero di lui? All’indomani del suo insediamento a Palazzo Chigi una sua amica di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021)di: l’intervista di un’amica.come Cristo (il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante una diretta Facebook ha detto: «Quest’uomo saggio e mite mi è apparso come un Cristo, (…) un uomo votato al martirio»;come Ronaldo («Uno come lui non può stare in panchina», così il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti»; e ancoracome salvatore della patria (e in questo caso sarebbero troppi i titoli dei giornali da menzionare. Non si fa chere di lui, del suo curriculum ricco, della fama che lo precede, del favore che gode in Europa. Ma quanto sappiamo davvero di lui? All’indomani del suo insediamento a Palazzo Chigi una sua amica di ...

Advertising

HuffPostItalia : Mario Draghi, 25 aprile: 'Non tutti gli italiani furono brava gente' - FrancescoBonif1 : “Mario Draghi fa dell’Italia una protagonista indispensabile in Europa”, si legge sulle colonne de Le Figaro. Pochi… - MSF_ITALIA : Chiediamo un incontro urgente al Presidente Mario Draghi. Ogni volta che si ripete un naufragio speriamo che sia l’… - Frankie72491011 : RT @lauranaka: Ottimismo sull'Italia: 'il #Draghi Effect continuerà anche dopo che Super Mario non sarà più premier. Le agenzie di rating p… - smilypapiking : RT @lauranaka: Ottimismo sull'Italia: 'il #Draghi Effect continuerà anche dopo che Super Mario non sarà più premier. Le agenzie di rating p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Recovery, le comunicazioni di Draghi alla Camera - DIRETTA Oggi alla Camera le comunicazioni del premier, Mario Draghi, sul Recovery plan, trasmesso ieri al Parlamento VIDEO

Moody's, riaperture daranno spinta a crescita di breve periodo ... ancor prima degli effetti che saranno prodotti dal Recovery Plan , che oggi il Premier Mario Draghi introdurrà in Parlamento. Moody's nota però che le riaperture "non sono prive di rischi" e "...

Il Financial Times: così Mario Draghi salva un'Italia "delinquente" la Repubblica Draghi alla Camera: diretta comunicazioni sul Recovery Plan Mario Draghi si presenta alla Camera per le comunicazioni sul Recovery plan, trasmesso ieri al Parlamento. Domani quelle al Senato. Palazzo Chigi parla di «un intervento epocale ...

Il discorso di Draghi alla Camera, oggi Il presidente del Consiglio a Montecitorio per sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund ...

Oggi alla Camera le comunicazioni del premier,, sul Recovery plan, trasmesso ieri al Parlamento VIDEO... ancor prima degli effetti che saranno prodotti dal Recovery Plan , che oggi il Premierintrodurrà in Parlamento. Moody's nota però che le riaperture "non sono prive di rischi" e "...Mario Draghi si presenta alla Camera per le comunicazioni sul Recovery plan, trasmesso ieri al Parlamento. Domani quelle al Senato. Palazzo Chigi parla di «un intervento epocale ...Il presidente del Consiglio a Montecitorio per sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund ...