Maria De Filippi, quella volta che rischiò la vita | Morte sfiorata (Di lunedì 26 aprile 2021) Maria De Filippi ha fatto parlare di lei anche per una bruttissima pagina di cronaca nera che l’ha vista protagonista e che ha creato un panico generalizzato. Maria De FilippiTutti amano Maria che questo pomeriggio su Canale 5 torna protagonista con due dei suoi programmi migliori. Alle ore 14.45 è il momento di Uomini e Donne mentre a seguire alle 16.10 tocca a Amici. I due format hanno raccolto grandissimi consensi portando anche a tante imitazioni non solo in Italia ma in giro per il mondo. Maria ha riscosso grandissimo successo anche grazie a C’è posta per te, ma negli anni in televisione ha ricoperto tantissimi ruoli diventando di fatto una delle regine dei nostri tempi. Ora però andiamo a raccontare un momento difficile della sua vita. LEGGI ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)Deha fatto parlare di lei anche per una bruttissima pagina di cronaca nera che l’ha vista protagonista e che ha creato un panico generalizzato.DeTutti amanoche questo pomeriggio su Canale 5 torna protagonista con due dei suoi programmi migliori. Alle ore 14.45 è il momento di Uomini e Donne mentre a seguire alle 16.10 tocca a Amici. I due format hanno raccolto grandissimi consensi portando anche a tante imitazioni non solo in Italia ma in giro per il mondo.ha riscosso grandissimo successo anche grazie a C’è posta per te, ma negli anni in televisione ha ricoperto tantissimi ruoli diventando di fatto una delle regine dei nostri tempi. Ora però andiamo a raccontare un momento difficile della sua. LEGGI ...

Advertising

CavalieriYlenia : RT @tittimiyy: 'Dio li fa e Maria de Filippi li accoppia' Quindi praticamente possiamo dire che Neshlian è la Maria De Filippi turca https:… - Bandf52769826 : SEI UNA GRANDE FALSA GEMMA! TU RUBI IL POSTO IN STUDIO NON TE LO MERITI DOVRESTI ESSERE CACCIATA DA MARIA DE FILIPP… - infoitcultura : Milva, Cristiano Malgioglio senza parole per la morte: «Faccio un appello a Maria De Filippi» - Aureta16 : RT @tittimiyy: 'Dio li fa e Maria de Filippi li accoppia' Quindi praticamente possiamo dire che Neshlian è la Maria De Filippi turca https:… - EdSer07121153 : RT @tittimiyy: 'Dio li fa e Maria de Filippi li accoppia' Quindi praticamente possiamo dire che Neshlian è la Maria De Filippi turca https:… -