' Maretta tra gli opinionisti dell' Isola dei Famosi per questioni di cachet' | l' indiscrezione

Advertising

LorenzoMangano8 : RT @disagio_tv: Santo Pirrotta ad #OgniMattina: 'Maretta tra gli opinionisti de l'Isola dei Famosi' #isola - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, l'indiscrezione di Pirrotta: 'Tra gli opinionisti c'è un po' di maretta' - disagio_tv : Santo Pirrotta ad #OgniMattina: 'Maretta tra gli opinionisti de l'Isola dei Famosi' #isola - Novella_2000 : Maretta in corso tra gli opinionisti de L’isola? Malumori a causa del cachet di uno dei tre (INDISCREZIONE) #isola - giudiiiiiiiii : RT @MariaRi08686646: @giudiiiiiiiii @drugo56873141 @SaracomemeSara Per quello che ho capito vi è maretta tra Stramezzi e l'avvocato che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Maretta tra

Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini infastidite da Tommaso Zorzi a L'Isola per il suo cachet? L'ultima indiscrezione C'ègli opinionisti dell'Isola dei Famosi ? Ne è convinto il giornalista Santo Pirrotta. Difatti quest'ultimo ospite a Ogni Mattina di Adriana Volpe non ha fatto mistero di essere venuto a ...Secondo il racconto di Santo Pirrotta, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sarebbero rimaste male nello scoprire che Tommaso Zorzi percepisce un guadagno superiore rispetto al loro durante il reality ...Mentre alcune indiscrezioni parlano di un po’ di maretta anche tra gli opinionisti (Elettra e Iva non avrebbero gradito il fatto di prendere “solo” 25 mila euro a puntata rispetto ai 30 mila ...Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini infastidite da Tommaso Zorzi a L'Isola per il suo cachet? L'ultima indiscrezione C'è maretta tra gli opinionisti ...