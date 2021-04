Marco Eletti | l’uomo fermato per l’omicidio del padre ucciso a martellate

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021)è uno scrittore: ha pubblicato sei romanzi. Ieri è statocon l’accusa di averile anche per il tentato omicidio della madre. Come nella trama di uno dei suoi libri avrebbe provato a inscenare un copione che doveva far sembrare le due morti un omicidio suicidio. Lui nega tutto Cosa è successo? Alle 17 dell’altroieri, a San Martino in Rio (Reggio Emilia), all’interno dell’abitazione di proprietà, è stato trovato morto Paolo, 58 anni,al cranio. Riversa su un divano poco distante è stata trovata in stato di semi coscienza la moglie Sabrina Guidetti, 53 anni, con tagli ai polsi. La donna è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in codice rosso, in pericolo ...