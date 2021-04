Marco Eletti | lo scrittore accusato di aver ucciso il padre a Reggio Emilia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 aprile 2021) Alle 17 di ieri, a San Martino in Rio (), all’interno dell’abitazione di proprietà, è stato trovato morto Paolo, 58 anni.è statoa martellate al cranio. Riversa su un divano poco distante è stata trovata in stato di semi coscienza la moglie Sabrina Guidetti, 53 anni, con tagli ai polsi. La donna l’hanno trasportata all’ospedale diin codice rosso, in pericolo di vita e al momento è stabile ma in coma farmacologico. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia,, 33 anni, in stato di shock. I carabinieri hanno fermato questa mattina per omicidio e tentato omicidio il 33enne, che hanno interrogato per tutta la notte alla presenza del suo legale e del ...