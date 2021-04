Mara Venier mostra in diretta tv la conversazione WhatsApp con Raoul Bova (Di lunedì 26 aprile 2021) Mara Venier ieri a Domenica In ha avuto il piacere di realizzare una lunga intervista alla bellissima attrice e modella Rocío Muñoz Morales e fra una chiacchiera e l’altra le ha raccontato anche un aneddoto simpatico su Raoul Bova che risale al loro primissimo incontro, anni ed anni fa. “Sono stata la prima ad intervistarlo, ma lui non diceva una parola era muto! Fu molto difficile perché io molto perfettina avevo tutte le domande scritte, gliele leggevo, ma non rispondeva”. Aneddoto che è piaciuto all’attore dato che in diretta ha scritto su WhatsApp proprio alla conduttrice un dolce “TVB” con tanti cuoricini rossi. Messaggio che Mara Venier ha mostrato alla telecamera svelando involontariamente tutta la chat. “Sono arrivata in ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021)ieri a Domenica In ha avuto il piacere di realizzare una lunga intervista alla bellissima attrice e modella Rocío Muñoz Morales e fra una chiacchiera e l’altra le ha raccontato anche un aneddoto simpatico suche risale al loro primissimo incontro, anni ed anni fa. “Sono stata la prima ad intervistarlo, ma lui non diceva una parola era muto! Fu molto difficile perché io molto perfettina avevo tutte le domande scritte, gliele leggevo, ma non rispondeva”. Aneddoto che è piaciuto all’attore dato che inha scritto suproprio alla conduttrice un dolce “TVB” con tanti cuoricini rossi. Messaggio chehato alla telecamera svelando involontariamente tutta la chat. “Sono arrivata in ...

