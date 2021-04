Mara Venier lo mostra in diretta: “Guardate qui!”. Cosa spunta sul cellulare di Zia Mara (Di lunedì 26 aprile 2021) La scorsa settimana Domenica In di Mara Venierha stravinto ancora su Domenica Live di Barbara D’Urso. Zia Mara ha fatto registrare per il contenitore del dì festivo di Rai1 3.359.000 telespettatori, pari al 17,1% di share, nella prima parte mentre nella seconda 3.045.000 spettatori e il 15.9%. Brutto colpo per Barbara D’Urso e il suo programma del pomeriggio di Canale 5, che continua la scia negativa. Partita con la presentazione all’8,22% di share, con 1.611.000 spettatori, il segmento attualità ha ottenuto 1.777.000 spettatori (9,27%), la prima parte 2.330.000 spettatori (13,30%), la seconda 2.271.000 spettatori (12,89%), 1.956.000 spettatori durante l’ultima sorpresa (10,82%). Mara Venier festeggia e si porta a casa una nuova vittoria ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) La scorsa settimana Domenica In diha stravinto ancora su Domenica Live di Barbara D’Urso. Ziaha fatto registrare per il contenitore del dì festivo di Rai1 3.359.000 telespettatori, pari al 17,1% di share, nella prima parte mentre nella seconda 3.045.000 spettatori e il 15.9%. Brutto colpo per Barbara D’Urso e il suo programma del pomeriggio di Canale 5, che continua la scia negativa. Partita con la presentazione all’8,22% di share, con 1.611.000 spettatori, il segmento attualità ha ottenuto 1.777.000 spettatori (9,27%), la prima parte 2.330.000 spettatori (13,30%), la seconda 2.271.000 spettatori (12,89%), 1.956.000 spettatori durante l’ultima sorpresa (10,82%).festeggia e si porta a casa una nuova vittoria ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - lorenzmariapia : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - Giampier601 : @ricpuglisi @marco_iannone1 Cmq Mara Venier ormai è allineata con la peggiore D'Urso - manuel_y_jesus_ : RT @ricpuglisi: Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favorevole a… - mifrasc : RT @maurizioacerbo: In tv Elisabetta Gregoracci ospite di Mara Venier. Da Barbara D'Urso si parla di Fabrizio Corona. Così si celebra il #… -