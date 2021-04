Manchester United-Roma, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 26 aprile 2021) Manchester United-Roma, Europa League: dalla straordinaria e iconica cornice dell’Old Trafford, la semifinale d’andata fra i Red Devils e i giallorossi è pronta ad andare in scena. Da una parte gli inglesi di Ole Gunnar Solskjær, dall’altra i capitolini di Paulo Fonseca, in un duello che promette spettacolo e gol. Chi la spunterà per andare a guadagnarsi la finalissima di Danzica del 26 maggio? La parola al campo, unico giudice supremo, per questo “primo round” della sfida ad eliminazione diretta. Il match si svolgerà giovedì 29 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e in abbonamento satellitare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sul sito tv8.it, su Sky Go e su Now TV. Giovedì 29 aprile 2021 Ore 21.00 Manchester ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021): dalla straordinaria e iconica cornice dell’Old Trafford, la semifinale d’andata fra i Red Devils e i giallorossi è pronta ad andare in scena. Da una parte gli inglesi di Ole Gunnar Solskjær, dall’altra i capitolini di Paulo Fonseca, in un duello che promette spettacolo e gol. Chi la spunterà per andare a guadagnarsi la finalissima di Danzica del 26 maggio? La parola al campo, unico giudice supremo, per questo “primo round” della sfida ad eliminazione diretta. Il match si svolgerà giovedì 29 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e in abbonamento satellitare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sul sito tv8.it, su Sky Go e su Now TV. Giovedì 29 aprile 2021 Ore 21.00...

