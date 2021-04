Malattie reumatiche | al San Pio la terza edizione dell' HOpen day di Fondazione Onda

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –, Osservatorio Nazionale sulla salutea donna e di genere, in occasionea Giornata Mondialea Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle. In tale giorno su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la curacon un’attenzione particolare al mal di schiena. L’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, partecipa all’iniziativa offrendo gratuitamente alla popolazione, dalle ore 10 alle ore 18, presso i Poliambulatori del Padiglione Rummo, servizi ...

... Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l'(H)Open day dedicato alle. ...Alcune patologie autoimmuni,infiammatorie autoimmuni (Aird), possono indurre il sistema immunitario ad attaccare alcune parti del corpo di una persona, compresi gli organi. Il ...Benevento – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicat ...Pubblicato su Frontiers in Immunology, il paper intende focalizzare l’attenzione sulla somministrazione dei vaccini contro il COVID19 in persone ...