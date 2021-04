Mafia nigeriana, Smantellata organizzazione criminale, di base a L'Aquila,oltre 100 capi d'accusa (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Aquila - La Polizia di Stato dell’Aquila, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sta eseguendo in 14 province italiane numerose misure cautelari in carcere e perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuti membri dell’organizzazione mafiosa nigeriana denominata Black Axe, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato de L’Aquila, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) L'- La Polizia di Stato dell’, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, sta eseguendo in 14 province italiane numerose misure cautelari in carcere e perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuti membri dell’mafiosadenominata Black Axe, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100di imputazione. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato de L’, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ...

Advertising

SusannaCeccardi : La mafia nigeriana esiste ed è un pericolo reale e concreto. Grazie alle forze dell’ordine che ogni giorno lottano… - carlosibilia : Grande operazione della @poliziadistato de L’Aquila:smantellata una rete mafiosa straniera in 14 province,30 gli ar… - alita31580584 : RT @AScarfogliero: ????????... Mafia dell'ascia nera: la polizia italiana arresta 30 sospetti membri di una banda nigeriana. Queste notizie i n… - StatistiCalcio : RT @Mariva2000: La TV ha scoperto che la mafia nigeriana si sta diffondendo in tutta l'Italia. Quando anni fa lo diceva Salvini era fasssis… - omoragno1926 : RT @Mariva2000: La TV ha scoperto che la mafia nigeriana si sta diffondendo in tutta l'Italia. Quando anni fa lo diceva Salvini era fasssis… -