Mafia nigeriana, maxi-blitz a L’Aquila e in altre 13 province: trenta arresti e 25 perquisizioni contro i membri di Black Axe (Di lunedì 26 aprile 2021) trenta arresti e 25 perquisizioni contro la Mafia nigeriana. Un maxi-blitz della polizia de L’Aquila ha smantellato una cellula dell’organizzazione Black Axe e ha interessato 14 province italiane. I soggetti intercettati dalle forze dell’ordine sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Le operazioni hanno interessato anche le Squadre Mobili di Roma, Rieti, Bari, Caserta, Napoli, Reggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)e 25la. Undella polizia deha smantellato una cellula dell’organizzazioneAxe e ha interessato 14italiane. I soggetti intercettati dalle forze dell’ordine sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Le operazioni hanno interessato anche le Squadre Mobili di Roma, Rieti, Bari, Caserta, Napoli, Reggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia nigeriana Sgominata rete nazionale di organizzazione mafiosa nigeriana: arresti anche a Genova Pesanti le contestazioni: associazione a delinquere di stampo mafioso, ex 416 bis, per la Black Axe, la più pericolosa mafia nigeriana attiva in tutto il mondo. ) ) - - > Genova. Maxi operazione ...

MAFIA NIGERIANA A L'AQUILA: BIONDI, 'RINGRAZIAMENTO A PROCURA E POLIZIA DI STATO PER ARRESTI' ... Pierluigi Biondi , alla Procura della Repubblica e alla Polizia di Stato della questura del capoluogo per l'operazione che sta portando a smantellare la Black Axe, la mafia nigeriana radicata in ...

Mafia nigeriana, Polizia dell'Aquila smantella un'organizzazione: decine di arresti ilmessaggero.it Operazione mafia nigeriana, il plauso di Marsilio alle forze dell’ordine L’AQUILA – “Desidero ringraziare le forze della Polizia di Stato dell’Aquila e la Magistratura per il loro grande impegno ed esprimere il plauso della Giunta che presiedo per l’operazione che questa m ...

Operazione Hello Bross contro la mafia nigeriana Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato de L’Aquila, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, delle Squadre Mobili di Roma, Rieti, Bari, Caserta, Napoli, Reggio Emilia ...

