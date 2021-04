Mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti (Di lunedì 26 aprile 2021) La Mafia nigeriana è attiva in Italia da tempo su molti fronti criminali. Oggi sono state arrestate una trentina di persone, tutti cittadini stranieri. In particolare la polizia ha colpito il gruppo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Laè attiva in Italia da tempo su molti fronti criminali. Oggi sono state arrestate una trentina di persone, tutti cittadini stranieri. In particolare la polizia ha colpito il gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia nigeriana Mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti La mafia nigeriana è attiva in Italia da tempo su molti fronti criminali. Oggi sono state arrestate una trentina di persone, tutti cittadini stranieri. In particolare la polizia ha colpito il gruppo ...

Mafia nigeriana, Smantellata organizzazione criminale, di base a L'Aquila,oltre 100 capi d'accusa ... indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuti membri dell'organizzazione mafiosa nigeriana denominata Black Axe, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di ...

Mafia nigeriana, Polizia dell'Aquila smantella un'organizzazione: decine di arresti ilmessaggero.it MAFIA NIGERIANA A L’AQUILA: DIRETTA CONFERENZA STAMPA QUESTURA SU ARRESTI IN TUTTA ITALIA L’AQUILA: SGOMINATA ASSOCIAZIONE MAFIOSA, ARRESTI IN CORSO AFFILIATI A BLACK AXE NIGERIANA 26 Aprile 2021 L’AQUILA: LACRIME A MESSA IN RICORDO GIUSEPPE IOANNUCCI; DON TRACANNA, “SOFFERENZA SIA REDENZI ...

Smantellata mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti Una trentina di arresti nei confronti di cittadini stranieri sono in corso di esecuzione da stamani da parte della polizia contro la mafia nigeriana denominata Black Axe in 14 province italiane tra cu ...

