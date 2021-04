(Di lunedì 26 aprile 2021) Capi e affiliati del clan Strisciuglio diaccusati di associazione mafiosa, reati di, armi,, lesioni e rissa, in tutto 99 persone, sono stati arrestai in esecuzione di un'...

Advertising

repubblica : Mafia: estorsioni e droga, 99 arresti a Bari - siobanvict : RT @repubblica: Mafia: estorsioni e droga, 99 arresti a Bari - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Mafia: estorsioni e droga, 99 arresti a Bari - angiuoniluigi : RT @repubblica: Mafia: estorsioni e droga, 99 arresti a Bari - giornaleradiofm : Mafia: estorsioni e droga, 99 arresti a Bari: (ANSA) - BARI, 26 APR - Capi e affiliati del clan Strisciuglio di Bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia estorsioni

Agenzia ANSA

7.05e droga, 99 arresti In corso a Bari un'operazione per l'arresto di 99 persone (96 in carcere e tre agli arresti domiciliari). Gli arrestati, capi e affiliati del clan Strisciuglio ...... San Paolo, San Pio - Enziteto, Santo Spirito e San Girolamo e nei comuni di Palo del Colle e Conversano, documentandoa commercianti, riti di affiliazione, conflitti con altri gruppi ...Ordinanza di custodia cautelare a Bari nei confronti di 99 persone (96 in carcere e tre agli arresti domiciliari). Gli arrestati, capi e affiliati del clan ...Capi e affiliati del clan Strisciuglio di Bari accusati di associazione mafiosa, reati di droga, armi, estorsioni, lesioni e rissa, in tutto 99 persone, sono stati arrestai in esecuzione di un'ordinan ...