M5S, prime rogne per Conte. Gli scissionisti pronti a lasciare se non ci sono “garanzie” (Di lunedì 26 aprile 2021) prime rogne per Giuseppe Conte e il nuovo M5S. Non sono passate neanche quarantott’ore da quando il leader ha annunciato i suoi programmi che già arrivano le prime vere seccature. Su Facebook l’ex premier si è mostrato ottimista. «Conto di poter presentare all’Assemblea degli iscritti» al Movimento 5 Stelle «il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori a inizio maggio in un grande evento on-line, aperto e partecipato». Ma, come si legge sul Corriere, il lancio del nuovo M5S ai primi di maggio rischia già di slittare. Sul tappeto ci sono due questioni: il debito con Rousseau e i malumori dei parlamentari 5S alla Camera. Due nodi che difficilmente potranno essere risolti in così breve tempo. M5S, il debito con Rousseau Come scrive il Corriere «secondo quanto trapela dalle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021)per Giuseppee il nuovo M5S. Nonpassate neanche quarantott’ore da quando il leader ha annunciato i suoi programmi che già arrivano levere seccature. Su Facebook l’ex premier si è mostrato ottimista. «Conto di poter presentare all’Assemblea degli iscritti» al Movimento 5 Stelle «il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori a inizio maggio in un grande evento on-line, aperto e partecipato». Ma, come si legge sul Corriere, il lancio del nuovo M5S ai primi di maggio rischia già di slittare. Sul tappeto cidue questioni: il debito con Rousseau e i malumori dei parlamentari 5S alla Camera. Due nodi che difficilmente potranno essere risolti in così breve tempo. M5S, il debito con Rousseau Come scrive il Corriere «secondo quanto trapela dalle ...

