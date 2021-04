Lunedi 26 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, The New Mutants (Di lunedì 26 aprile 2021) The New MutantsMaisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton in un cine-comic legato all'universo degli X-Men. Cinque giovani mutanti cercano di fuggire dall'istituto in cui sono rinchiusi.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Volo Pan Am 73L'avvincente... Leggi su digital-news (Di lunedì 26 aprile 2021) The NewMaisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton in un cine-comic legato all'universo degli X-Men. Cinque giovani mutanti cercano di fuggire dall'istituto in cui sono rinchiusi.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Volo Pan Am 73L'avvincente...

Advertising

marattin : I ricoverati - con sole due eccezioni relative al 12 e 19 aprile - diminuiscono da 17 gg. Ecco i grafici (quello su… - crocerossa : ??Aggiornate le regole per il contenimento del #Covid19. Ecco le disposizioni in vigore da lunedì 26 aprile. ?? - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in fascia gialla. Queste le principali… - Veritatem_C : GESÙ, LA PORTA E I LADRI... Meditazione di lunedì 26 aprile 2021 #meditazione #omelie #PadreGiorgioMariaFaré #Gesù… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Lunedì 26 Aprile 2021 - Lasciati guidare dal buon pastore!' su @Spreaker #bab #cammino #capire… -