Luminosa, Reale (Fi): "Noi contrari ma basta giocare su energia e rifiuti" (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda Luminosa a intervenire, attraverso Antonio Reale, è la federazione sannita di Forza Italia. Che scrive: "La situazione su Luminosa, oggi, vede la solita contrapposizione interessata tra le parti: comprensibile d'altronde, siamo in campagna elettorale. C'è da dire tuttavia che leggendo la relazione dell'avvocatura del Comune che non si capisce il motivo della rinuncia all'appello al Consiglio di Stato, ma in realtà il discorso da fare è un altro. Stante che l'impianto di Luminosa sarebbe spropositato e dannoso per Benevento, bisognerebbe avere la serietà, dopo aver giustamente avversato l'ipotesi che un impianto del genere arrivi sul territorio, di affrontare finalmente e al di fuori delle logiche di parte, questioni importanti come le politiche energetiche e quella ...

