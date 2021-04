Lozzi | Municipio VII chiede proroga licenze ambulanti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Per risolvere i problemi di alcune categorie non basta fare un bando, ma bisogna lavorarci come istituzione. Per questo fin da subito ci siamo opposti alla decisione di Raggi di mettere a bando le, derogando alla legge nazionale, decisione che avrebbe messo in crisi centinaia di famiglie in un momento di fortissima difficolta’ come questo”. Lo dichiara in una nota Monica, presidente del VIIdi Roma e candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative con ‘REvoluzione Civica’, a proposito della direttiva di Giunta firmata stamattina sulladelle. “Dopo le prime note fatte sulla questione, stamattina con una direttiva abbiamo chiesto agli uffici di applicare la normativa nazionale e di proseguire con ladelle ...