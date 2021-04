L'Oscar va a Nomadland, il film sugli outsider (Di lunedì 26 aprile 2021) La parola outsider è la chiave di Nomadland, il film di Chloe Zhao che ha vinto tre Oscar e ha fatto la storia della 93/a edizione: miglior film, miglior regia (la seconda in assoluto ad una donna ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) La parolaè la chiave di, ildi Chloe Zhao che ha vinto tree ha fatto la storia della 93/a edizione: miglior, miglior regia (la seconda in assoluto ad una donna ...

Advertising

eziomauro : Oscar 2021: il miglior film è 'Nomadland', McDormand: 'Guardatelo nello schermo più grande'. L'Italia è fuori: delu… - sole24ore : #Oscar 2021: «Nomadland» è il film dell’anno con tre statuette. Anthony #Hopkins è il miglior attore:… - RaiNews : Il favorito #Nomadland vince i premi come miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista. L'Italia, no… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oscar 2021: Frances McDormand è la Migliore Attrice Protagonista per Nomadland, terzo Oscar per l'attrice… - MegaNerd__ : La 93esima edizione dei #PremiOscar si è tenuta questa notte ed è stato #Nomadland a trionfare come miglior film e… -