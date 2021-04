Londra inaugura il nuovo regime di sanzioni con 14 russi (Di lunedì 26 aprile 2021) Il governo britannico di Boris Johnson ha inaugurato il nuovo regime di sanzioni contro la corruzione globale imponendo misure restrittive su 22 individui “coinvolti in noti casi di corruzione in russia, Sud Africa, Sud Sudan e in America Latina” e incassando il sostegno degli Stati Uniti di Joe Biden. I 22 SOTTO sanzioni Come si legge sul sito del governo di Londra, questa prima ondata colpisce: 14 soggetti coinvolti nella frode fiscale da 230 milioni di dollari scoperta da Sergei Magnitsky, avvocato russo oppositore del presidente Vladimir Putin morto in carcere nel 2009 in circostanze sospette dopo essere stato arrestato l’anno prima, accusato di frode fiscale; i fratelli Ajay, Atul e Rajesh Gupta, una ricca famiglia di origine indiana con interessi commerciali in ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Il governo britannico di Boris Johnson hato ildicontro la corruzione globale imponendo misure restrittive su 22 individui “coinvolti in noti casi di corruzione ina, Sud Africa, Sud Sudan e in America Latina” e incassando il sostegno degli Stati Uniti di Joe Biden. I 22 SOTTOCome si legge sul sito del governo di, questa prima ondata colpisce: 14 soggetti coinvolti nella frode fiscale da 230 milioni di dollari scoperta da Sergei Magnitsky, avvocato russo oppositore del presidente Vladimir Putin morto in carcere nel 2009 in circostanze sospette dopo essere stato arrestato l’anno prima, accusato di frode fiscale; i fratelli Ajay, Atul e Rajesh Gupta, una ricca famiglia di origine indiana con interessi commerciali in ...

