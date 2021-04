Lombardia: Locatelli, 'presentate 72mila domande per bando 'Protezione famiglia'' (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Sono numerose le famiglie in difficoltà che hanno deciso di presentare la domanda per ricevere il contributo a fondo perduto messo a disposizione da Regione Lombardia con il bando 'Protezione famiglia'. In tutto sono 72mila le adesioni, un numero decisamente maggiore del previsto". Così Alessandra Locatelli, assessore alla famiglia, solidarietà disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia, commentando la chiusura del bando regionale che stanzia 32,4 milioni di euro per supportare le famiglie con figli minori, rispondendo ai bisogni di natura socioeconomica legati al perdurare della situazione emergenziale. "Questo -spiega l'assessore- da un lato conferma la capacità dell'istituzione regionale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Sono numerose le famiglie in difficoltà che hanno deciso di presentare la domanda per ricevere il contributo a fondo perduto messo a disposizione da Regionecon il'. In tutto sonole adesioni, un numero decisamente maggiore del previsto". Così Alessandra, assessore alla, solidarietà disabilità e pari opportunità della Regione, commentando la chiusura delregionale che stanzia 32,4 milioni di euro per supportare le famiglie con figli minori, rispondendo ai bisogni di natura socioeconomica legati al perdurare della situazione emergenziale. "Questo -spiega l'assessore- da un lato conferma la capacità dell'istituzione regionale di ...

