Lombardia: Locatelli, 'presentate 72mila domande per bando 'Protezione famiglia'' (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - "Con questo bando -sottolinea Alessandra Locatelli- abbiamo assunto un grande impegno economico per dare al maggior numero di famiglie possibile un contributo volto a soddisfare alcuni dei bisogni più urgenti ed essenziali e per sostenere, in particolare, le famiglie numerose maggiormente penalizzate dalla crisi". La misura, spiega, è stata "applicata utilizzando l'algoritmo del 'fattore famiglia', in modo che nel riparto del contributo si sia potuto tenere conto del numero dei figli per ogni nucleo". Regione Lombardia "continuerà a lavorare per andare incontro alle famiglie in questo difficile momento. Nelle prossime settimane -annuncia l'assessore- metteremo a disposizione risorse a favore delle attività estive di bambini e ragazzi, in modo da recuperare almeno in parte l'offerta educativa e culturale ...

