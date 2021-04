Lombardia: Locatelli, 'presentate 72mila domande per bando 'Protezione famiglia'' (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Lombardia: Locatelli, 'presentate 72mila domande per bando 'Protezione famiglia'' (2)... - TV7Benevento : Lombardia: Locatelli, 'presentate 72mila domande per bando 'Protezione famiglia''... - Donatel65682407 : Locatelli: '#Coprifuoco ancora strategico. Adesso ogni italiano faccia la sua parte' Se il #buongiorno si vede dal… - VivereMilano : Terzo settore, Locatelli e Sertori: istituito ufficio regionale del ‘Runts’ - espansionetv : Fragili e disabili, sulle difficoltà per la prenotazione del vaccino interviene l’assessore Locatelli #fragili… -