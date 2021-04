Lo stupore dei bimbi riaccende l’Acquario. “Momento magico” (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno della riapertura una famiglia di Milano si aggiudica i primi biglietti. Percorsi ricalibrati per mantenere le distanze e capienza ridotta al 75% Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno della riapertura una famiglia di Milano si aggiudica i primi biglietti. Percorsi ricalibrati per mantenere le distanze e capienza ridotta al 75%

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @ilsecoloxix: La nuova ripartenza: ieri le porte dell’@AcquarioGenova hanno riaperto per accogliere genovesi e turisti. 300 i visitato… - panapp : RT @Associazione_DF: Antologie di racconti a fumetti di Yoshiharu Tsuge edite dalla casa editrice Chikuma Shobo nella sua collana di narrat… - bucanevedoria : RT @ilsecoloxix: La nuova ripartenza: ieri le porte dell’@AcquarioGenova hanno riaperto per accogliere genovesi e turisti. 300 i visitato… - Associazione_DF : Antologie di racconti a fumetti di Yoshiharu Tsuge edite dalla casa editrice Chikuma Shobo nella sua collana di nar… - ProprioCiaone : @LoredanaRiccard Io direi mesi, visto ciò che mi dicono dei ragazzi turchi conosciuti qui. Però sinceramente non ca… -