Lo Snapdragon 888 Pro è già in fase di test in Cina: debutto atteso per l’autunno (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualcomm avrebbe già fornito i primi sample dello Snapdragon 888 Pro ad alcuni produttori cinesi. Il chipset potrebbe debuttare in autunno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualcomm avrebbe già fornito i primi sample dello888 Pro ad alcuni produttori cinesi. Il chipset potrebbe debuttare in autunno. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Lo Snapdragon 888 Pro è già in fase di test in Cina: debutto atteso per l’autunno - Asgard_Hydra : Qualcomm Snapdragon 888 Pro in arrivo nella seconda metà dell'anno | Rumor - - Fanatical_2019 : Qualcomm Snapdragon 888 Pro in arrivo nella seconda metà dell'anno | Rumor - gigibeltrame : Qualcomm Snapdragon 888 Pro in arrivo nella seconda metà dell'anno | Rumor #digilosofia - PHONETHRONE2012 : Qualcomm Snapdragon 888 Pro in arrivo nella seconda metà dell'anno | Rumor -