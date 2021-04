Lo sfogo del figlio di Pirlo: «Ogni giorno ricevo auguri di morte. Come vi sentireste al mio posto?» (Di lunedì 26 aprile 2021) Un lungo sfogo affidato a un post pubblicato su Instagram. Niccolò Pirlo, 17 anni, figlio dell’allenatore bianconero, ha parlato dei tanti insulti che continua a ricevere nell’ultimo periodo in seguito all’opaca stagione della Juventus e al lavoro di suo padre. «Ogni giorno – scrive il giovane- mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi nei miei panni per un solo secondo e chiedervi Come vi sentireste». Tra i messaggi ricevuti, il 17enne sceglie di mostrarne uno: «Devi morire insieme a tuo padre». «Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo. Ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola – scrive ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Un lungoaffidato a un post pubblicato su Instagram. Niccolò, 17 anni,dell’allenatore bianconero, ha parlato dei tanti insulti che continua a ricevere nell’ultimo periodo in seguito all’opaca stagione della Juventus e al lavoro di suo padre. «– scrive il giovane- mi arrivano messaggi di auguratae insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi nei miei panni per un solo secondo e chiedervivi». Tra i messaggi ricevuti, il 17enne sceglie di mostrarne uno: «Devi morire insieme a tuo padre». «Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo. Ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola – scrive ...

