Lo scontro tra Ronaldo e Iuliano nel Derby d'Italia – 26 aprile 1998 – VIDEO

Il 26 aprile 1998, durante il big match tra Juventus e Inter, accade uno degli episodi più discussi della storia del calcio italiano In tutta Italia ci si continua a chiedere se quel contrasto in area di rigore, tra il Fenomeno nerazzurro Ronaldo e il difensore bianconero Iuliano, fosse rigore oppure no. Le parti si dividono tuttora sulla decisione presa dall'arbitro Ceccarini al 70? di Juventus-Inter del 26 aprile 1998, una divisione che più o meno corrisponde all'antica rivalità tra le due compagini e le rispettive tifoserie. Da quel giorno, il Derby d'Italia non sarà più lo stesso, ma risulterà condizionato in maniera sempre più significativa dall'episodio. L'episodio Al Delle Alpi di Torino, quando mancano solo quattro giornate al ...

