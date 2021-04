Livorno, Amelia un gesto da.. Campione del Mondo: l’ex Palermo si ferma a pulire lo spogliatoio della Pro Patria (Di lunedì 26 aprile 2021) I molteplici successi in campo nazionale ed internazionale, sono solo un piccolo riflesso della professionalità dimostrata sul rettangolo verde dall'ex estremo difensore di Palermo e Milan tra le altre. Le vittorie ottenute e il percorso calcistico di spicco hanno senza dubbio reso noto uno spirito sportivo spesso riconosciuto dentro e fuori dal terreno di gioco. Ennesima dimostrazione di questo aspetto è arrivata nell'ultimo match esterno del Livorno, giocato in casa della Pro Patria. Al termine della sfida, l'ex portiere - oggi tecnico della compagine amaranto - si è reso protagonista di un gesto di Fair Play estremamente ragguardevole.caption id="attachment 598259" align="alignnone" width="1024" MILAN, ITALY - OCTOBER 22: Marco ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) I molteplici successi in campo nazionale ed internazionale, sono solo un piccolo riflessoprofessionalità dimostrata sul rettangolo verde dall'ex estremo difensore die Milan tra le altre. Le vittorie ottenute e il percorso calcistico di spicco hanno senza dubbio reso noto uno spirito sportivo spesso riconosciuto dentro e fuori dal terreno di gioco. Ennesima dimostrazione di questo aspetto è arrivata nell'ultimo match esterno del, giocato in casaPro. Al terminesfida, l'ex portiere - oggi tecnicocompagine amaranto - si è reso protagonista di undi Fair Play estremamente ragguardevole.caption id="attachment 598259" align="alignnone" width="1024" MILAN, ITALY - OCTOBER 22: Marco ...

